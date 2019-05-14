Шахтер – Динамо: началась продажа билетов на последнее Класическое нынешнего сезона

Стартовала продажа билетов на матч 30-го тура чемпионата Украины, в котором Шахтер сыграет против Динамо.

Шахтер на своем официальном сайте объявил о начале продажи билетов на поединок 30-го тура против киевского Динамо.

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Стоимость одного пропуска – от 40 гривен. Приобрести их можно в кассах ОСК Металлист, а также онлайн на сайте "горняков". Владельцы абонементов на домашние матчи Шахтера сезона-2019/20 могут посетить игру бесплатно.

Напомним, матч 30-го тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится в Харькове на ОСК Металлист 22 мая. Дончане официально могут завоевать чемпионский титул в 29-м туре, если обыграют Зарю.

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