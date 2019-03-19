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Шахтер – Динамо: началась продажа билетов на матч Кубка Украины

11:26 72 Читати українською
Шахтер – Динамо: началась продажа билетов на матч Кубка Украины
Динамо / ФК Динамо Киев

Донецкий Шахтер начал продажу билетов на матч 1/4 финала Кубка Украины против Динамо.

Шахтер на своем официальном сайте объявил о начале продажи билетов на поединок 1/4 финала Кубка Украины против киевского Динамо.

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Стоимость одной пропуска – от 40 гривен. Приобрести их можно в кассах ОСК Металлист, а также онлайн на сайте "горняков".

Игра состоится 7 апреля в 17:00 по киевскому времени.

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины
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