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Шахтер – Динамо: на матче за Суперкубок Украины-2018 ожидается аншлаг

13:36 61 Читати українською
Шахтер – Динамо: на матче за Суперкубок Украины-2018 ожидается аншлаг
Шахтер – Динамо: на матче за Суперкубок Украины-2018 ожидается аншлаг / фото: ФК Шахтер

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал об интересе болельщиков к поединку за Суперкубок Украины-2018 Шахтер – Динамо.

По словам Дикого, на одесском стадионе Черноморец ожидают аншлаг. К слову, обе команды уже прибыли в Одессу.

Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины

"Ожидаем аншлаг. На данный момент в свободной продаже находится меньше 900 билетов, остальные проданы или забронированы. Окончательно к вечеру у нас будет переполненный стадион", – рассказал Дикий в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо начнется в Одессе в 21:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
6
час
:
24
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины УПЛ футбольные фанаты Евгений Дикий
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