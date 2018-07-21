Шахтер – Динамо: на матче за Суперкубок Украины-2018 ожидается аншлаг / фото: ФК Шахтер

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал об интересе болельщиков к поединку за Суперкубок Украины-2018 Шахтер – Динамо.

По словам Дикого, на одесском стадионе Черноморец ожидают аншлаг. К слову, обе команды уже прибыли в Одессу.

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"Ожидаем аншлаг. На данный момент в свободной продаже находится меньше 900 билетов, остальные проданы или забронированы. Окончательно к вечеру у нас будет переполненный стадион", – рассказал Дикий в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо начнется в Одессе в 21:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.