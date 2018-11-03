Шахтер – Динамо: на матче будет около 2 тысяч правоохранителей

На центральном матче 14 тура УПЛ ожидаются повышенные меры безопасности.

На матче Шахтер – Динамо охрану общественного порядка будут обеспечивать почти 2 тысячи правоохранителей, сообщает сайт Нацполиции Харькова.

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Среди них будут 1300 работников Национальной полиции, а также силы составе курсантов Харьковского национального университета внутренних дел, Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащих Нацгвардии.

Кроме того, будет усилено патрулирование в центре города и прилегающей к стадиону территории.

Напомним, матч 14 тура УПЛ Шахтер – Динамо начнется в 17:00.