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Шахтер – Динамо: на матч 30 тура УПЛ продано 30 тысяч билетов

10:57 53 Читати українською
Шахтер – Динамо: на матч 30 тура УПЛ продано 30 тысяч билетов
Динамо – Шахтер / ФК Шахтер

Матч 30 тура УПЛ между Шахтером и Динамо посетит не менее 30 тысяч болельщиков.

 

На поединок 30 тура УПЛ Шахтер – Динамо, который состоится сегодня, 22 мая в 19:36 на ОСК Металлист, продано 30 тысяч билетов, сообщает Футбол NEWS.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ

Матч уже не имеет никакого турнирного значения, ведь "горняки" и "бело-синие" уже забронировали себе 1 и 2 строчку в турнирной таблице соответственно.

Напомним, дончане запланировали концерт на стадионе в честь получения чемпионского титула. В частности, будут выступать такие артисты, как Ольга Полякова, MARUV, которая должна была выступать на Евровидении-2019, и Гайтана, которая в 2011 году посвятила песню Шахтеру.

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