Шахтер – Динамо: Мораес оценил тяжесть своего повреждения

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес рассказал о первых выводах по поводу травмы, которую он получил в матче 14 тура УПЛ против Динамо (1:0).

На 29-й минуте встречи нападающий "горняков" налетел на защитника киевлян Дениса Попова, после чего форвард упал на газон. Мораес не смог встать на ноги, и его вынесли на носилках.

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"Рад сообщить, что не случилось худшего, перелома нет. Завтра у меня еще анализ, который должен проверить связки. Спасибо всем за поддержку", – написал Мораес в Instagram.

К слову, ранее страйкер "горняков" получил вызов в сборную Украины, которая проведет спарринг против Эстонии (14 ноября) и матч отбора Евро-2020 против Сербии (17 ноября).

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