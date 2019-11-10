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Шахтер – Динамо: Мораес оценил тяжесть своего повреждения

10 ноября 23:30 105 Читати українською
Шахтер – Динамо: Мораес оценил тяжесть своего повреждения
Жуниор Мораес / Фото ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес рассказал о первых выводах по поводу травмы, которую он получил в матче 14 тура УПЛ против Динамо (1:0).

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

На 29-й минуте встречи нападающий "горняков" налетел на защитника киевлян Дениса Попова, после чего форвард упал на газон. Мораес не смог встать на ноги, и его вынесли на носилках.

Шахтер – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

"Рад сообщить, что не случилось худшего, перелома нет. Завтра у меня еще анализ, который должен проверить связки. Спасибо всем за поддержку", – написал Мораес в Instagram.

К слову, ранее страйкер "горняков" получил вызов в сборную Украины, которая проведет спарринг против Эстонии (14 ноября) и матч отбора Евро-2020 против Сербии (17 ноября).

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Жуниор Мораес Жуниор Мораес Сборная Украины Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер
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