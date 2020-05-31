Шахтер – Динамо: Мораес догнал своего одноклубника по количеству ассистов — оба "горняка" лидируют в рейтинге

Произошли изменения в таблице лучших ассистентов чемпионата Украины нынешнего сезона.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес двумя ассистами на Марлоса помог донецкому клубу похоронить Динамо (3:1).

Шахтер – Динамо – видео голов

В нынешнем сезоне УПЛ натурализованный украинец отличился уже 10-ю результативными передачами. По этому показателю Жуниор сравнялся с другим "горняком" – Тайсоном. Игроки донецкого клуба делят первую строчку в рейтинге ассистентов УПЛ.

Напомним, после украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте