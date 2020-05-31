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Шахтер – Динамо: Мораес догнал своего одноклубника по количеству ассистов — оба "горняка" лидируют в рейтинге

20:26 49 Читати українською
Шахтер – Динамо: Мораес догнал своего одноклубника по количеству ассистов — оба "горняка" лидируют в рейтинге
Мораес, Марлос и Патрик / Фото ФК Шахтер

Произошли изменения в таблице лучших ассистентов чемпионата Украины нынешнего сезона.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

Форвард Шахтера Жуниор Мораес двумя ассистами на Марлоса помог донецкому клубу похоронить Динамо (3:1).

Шахтер – Динамо – видео голов

В нынешнем сезоне УПЛ натурализованный украинец отличился уже 10-ю результативными передачами. По этому показателю Жуниор сравнялся с другим "горняком" – Тайсоном. Игроки донецкого клуба делят первую строчку в рейтинге ассистентов УПЛ.

Напомним, после украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте

blog_ava
Шахтер – Динамо: Демьяненко спрогнозировал результат Классического
12:05
1242
Теги
Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Жуниор Мораес Жуниор Мораес Тайсон Тайсон
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