Шахтер – Динамо: Мораес догнал своего одноклубника по количеству ассистов — оба "горняка" лидируют в рейтинге

Украина — 19:47 3199
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Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча
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Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м местеУкраина — 18:30 1800
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"Я потерял год карьеры": легионер Динамо запугивает Шахтер и обещает отбить свою впечатляющую зарплатуУкраина — 17:06 686
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