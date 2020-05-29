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Шахтер – Динамо: Матвиенко оценил свою готовность к Классическому после травмы

21:02 11 Читати українською
Шахтер – Динамо: Матвиенко оценил свою готовность к Классическому после травмы
Давид Хочолава и Николай Матвиенко / ФК Шахтер

Защитник "горняков" Николай Матвиенко рассказал о подготовке своей команды к рестарту в УПЛ.

"Получил небольшое повреждение в товарищеском матче. Обследовали, слава богу, все обошлось, тренируюсь уже в общей группе. Кондиции еще не стопроцентные, но мы продолжаем набирать форму, готовимся к встрече с Динамо.

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Думаю, с киевлянами мы в равных условиях, поэтому скоро узнаем, кто готов лучше. На отрыв в турнирной таблице не обращаем внимания, будем в каждом матче играть только на победу", – цитирует Матвиенко официальный сайт Шахтера.

Напомним, гранды украинского футбола встретятся между собой в рамках 24-го тура уже в ближайшее воскресенье, 31 мая, в 17:00. Онлайн-трансляцию Классического можно будет посмотреть на "Футбол 24".

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Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев УПЛ
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