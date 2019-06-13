Шахтер – Динамо: матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля в Одессе

Киевское Динамо и донецкий Шахтер пятый раз подряд сыграют матч за Суперкубок Украины в Одессе.

УПЛ на своем официальном сайте сообщила, что поединок за Суперкубок Украины-2019 состоится в Одессе на стадионе Черноморец 28 июля.

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ЦС Черноморец пятый раз подряд примет этот поединок, начиная с 2015 года. За это время и киевляне, и "горняки" успели дважды завоевать трофей.

Напомним, Динамо и Шахтер встретятся в 3 туре УПЛ в Киеве на НСК Олимпийский.

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