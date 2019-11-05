Шахтер – Динамо: матч обслужит Балакин – судейские назначения 14-го тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ определил список судейских бригад, которые будут работать на матчах 14 тура украинской Премьер-лиги.
УПЛ на своем официальном сайте опубликовала перечень рефери, которые будут обслуживать поединки 14 тура.
"У меншості грало не Динамо, а Львів": чому Сидорчук покарав самого себе, а Шахтар не пробачає помилок
9 ноября, суббота
Мариуполь – Карпаты – Евгений Арановский (Киев).
Десна – СК Днепр-1 – Виктор Копиевский (Кропивницкий).
Львов – Ворскла – Максим Козыряцкий (Запорожье).
10 ноября, воскресенье
Заря – Колос – Юрий Иванов (Донецкая область).
Шахтер – Динамо – Николай Балакин (Киевская область).
Олимпик – Александрия – Сергей Бойко (Киевская область).
УПЛ может изменить формат в следующем сезоне – клубы хотят вернуться к соревнованиям в два круга