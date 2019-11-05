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Шахтер – Динамо: матч обслужит Балакин – судейские назначения 14-го тура УПЛ

21:21 54 Читати українською
Шахтер – Динамо: матч обслужит Балакин – судейские назначения 14-го тура УПЛ
Николай Балакин / Укринформ

Комитет арбитров УАФ определил список судейских бригад, которые будут работать на матчах 14 тура украинской Премьер-лиги.

 

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала перечень рефери, которые будут обслуживать поединки 14 тура.

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9 ноября, суббота

Мариуполь – Карпаты – Евгений Арановский (Киев).

Десна – СК Днепр-1 – Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Львов – Ворскла – Максим Козыряцкий (Запорожье).

10 ноября, воскресенье

Заря – Колос – Юрий Иванов (Донецкая область).

Шахтер – Динамо – Николай Балакин (Киевская область).

Олимпик – Александрия – Сергей Бойко (Киевская область).

УПЛ может изменить формат в следующем сезоне – клубы хотят вернуться к соревнованиям в два круга

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