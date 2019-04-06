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Шахтер – Динамо: Марлос прилетел в Харьков, Бутко остался вне заявки

22:15 34 Читати українською
Шахтер – Динамо: Марлос прилетел в Харьков, Бутко остался вне заявки
Марлос / 112.ua

Пауло Фонсека определился с составом, который будет готовиться к матчу 1/4 финала Кубка Украины против Динамо.

Донецкий Шахтер определился с составом, который готовится к матчу 1/4 Кубка Украины против Динамо. Отметим, что Марлос попал в заявку, хотя пропускал прошлый матч против Александрии, информирует официальный сайт Шахтера. В то же время вне состава оказался Богдан Бутко.

Фонсека объяснил, почему Марлос пропустил матч против Александрии

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

Защитники: Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Кривцов;

Полузащитники: Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Веллингтон Нем, Марлос, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо;

Нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч Кубка Украины

Напомним, что матч Шахтер – Динамо состоится 7 апреля. Начало матча – в 17:00.

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