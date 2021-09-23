"Это была лучшая игра Шахтера под руководством Роберто Де Дзерби. Во-первых, благодаря присутствию на поле Тараса Степаненко "горняки" качественно сыграли в отборе. Во-вторых, они не тратили драгоценное время на перепасовки, стараясь проводить быстрые, массированные атаки, к чему киевляне были не готовы.

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Шахтер превзошел Динамо в мотивации, хотя именно этим славятся больше киевляне. Особенно это было заметно в играх с Шахтером. Подопечные Мирчи Луческу, в отличие от горняков, не преуспели в реализации своих голевых моментов. Использовали бы киевляне шансы в начале игры, для них все могло сложиться по-другому.

Также динамовцы неприятно удивили тем, что проиграли большинство единоборств. Им надо серьезно поработать над устранением ошибок, поскольку уже скоро они снова будут играть с Шахтером, только уже в УПЛ", – цитирует Маркевича meta-ratings.

К слову, благодаря победе над Динамо "горняки" завоевали 9 Суперкубок в своей истории и сравнялись по количеству этих трофеев именно с киевлянами.

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