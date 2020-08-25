Шахтер – Динамо: Луческу выделил главный фактор победы в Суперкубке Украины

"Хорошая игра при очень тяжелой погоде. Техничная команда играла против организованной – как видим, выиграла более организована. У Динамо отсутствовали ряд травмированных игроков, но те, кто вышел на поле, продемонстрировали отличную игру и самопожертвование. Именно благодаря этому мы победили.

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Финал не играет, финал выигрывается. Если ты не победил, то это было бы грустно. Ребята хорошо подготовились к игре. Мы детально проанализировали Шахтер и нам удалось нейтрализовать их сильные стороны. Я желаю удачи Шахтеру в Лиге чемпионов. Всем украинским командам нужна удача в еврокубках.

Дальнейшие планы Динамо? У травмированных игроков будут два выходных, после которых они начнут тренировки. У других – 4. После этого начинаем готовиться к чемпионату и Лиге чемпионов", – рассказал Луческу в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, для 75-летнего румына Суперкубок Украины стал первым трофеем с Динамо.

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