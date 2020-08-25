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Шахтер – Динамо: Луческу выделил главный фактор победы в Суперкубке Украины

25 августа 23:43 - Читати українською
Шахтер – Динамо: Луческу выделил главный фактор победы в Суперкубке Украины
Мирча Луческу / ФК Динамо

Наставник Динамо поделился эмоциями от победы над Шахтером и завоевания Суперкубка Украины-2020.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

"Хорошая игра при очень тяжелой погоде. Техничная команда играла против организованной – как видим, выиграла более организована. У Динамо отсутствовали ряд травмированных игроков, но те, кто вышел на поле, продемонстрировали отличную игру и самопожертвование. Именно благодаря этому мы победили.

Шахтер – Динамо: видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины 2020

Финал не играет, финал выигрывается. Если ты не победил, то это было бы грустно. Ребята хорошо подготовились к игре. Мы детально проанализировали Шахтер и нам удалось нейтрализовать их сильные стороны. Я желаю удачи Шахтеру в Лиге чемпионов. Всем украинским командам нужна удача в еврокубках.

Дальнейшие планы Динамо? У травмированных игроков будут два выходных, после которых они начнут тренировки. У других – 4. После этого начинаем готовиться к чемпионату и Лиге чемпионов", – рассказал Луческу в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, для 75-летнего румына Суперкубок Украины стал первым трофеем с Динамо.

Динамо обыграло Шахтер в невероятном матче за Суперкубок Украины – замены и ходы Луческу принесли первый трофей

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Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины 2020 – как это было
25 августа
16532
Теги
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