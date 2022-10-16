"Шахтер заслужил эту победу, которая случилась на фоне наших невероятных ошибок. Шахтер выглядел свежее, играл на других скоростях. Мы не могли подняться на этот уровень скорости, уступали в этом компоненте сопернику.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Игра была равной до определенного момента, пока мы не упустили соперника на угловом, когда пропустили первый гол. Подобное повторилось во время другого углового и в эпизоде, когда был назначен пенальти. Отсутствие концентрации внимания во время стандартов позволило сопернику забить мяч и заработать пенальти. Руслан – молодец, который вытащил этот мяч.

Начало второго тайма было удачным для нас, мы забили хороший гол, но сразу, буквально через минуту, пропустили выпад соперника. Судаков протянул мяч, Мудрик ворвался внутрь... Это то, о чем я говорил, то, что он делает хорошо. Должна быть подстраховка партнеров. В первом тайме мы отлично справлялись с этими проходами Мудрика, а во втором не уследили, и он забил гол. Затем быстро произошло удаление и третий мяч, также на фоне наших ошибок. Длинный пас, который должен был прочитать и вратарь, и защитники. Ошибки приводят к головам, а голы приносят победу.

Все эти ошибки, за которые нас наказал соперник, для меня недопустимы. Непонятно, как Забарный мог обрабатывать мяч. Ничего опасного эпизод не предвещал, нужно было сыграть просто, а он отпустил мяч. Наверное, арбитры могли ограничиться и желтой карточкой, потому что, кажется, еще один наш игрок находился чуть ниже. Но соперник использовал свой шанс и наш игрок был удален. После второго гола Шахтер контролировал ход матча, а мы спешили, суетились, к тому же остались в меньшинстве. Я не видел уверенности в действиях своих подопечных.

Нужно будет произвести какие-то замены. Завтра рано утром мы уезжаем в Киев. По приезду нужно будет попытаться наиграть свежих игроков. Хотя у нас будет один тренировочный день на подготовку, поскольку мы не тренируемся, а только катаемся.

Буяльского, Сидорчука и Цыганкова я на два дня вообще освободил от тренировок. Кроме восстановительных мероприятий, отсутствуют и тренировки, которые должны поддерживать команду в хороших кондициях. Надеюсь, что к четвергу ребята восстановятся. Возможно, будут изменения в составе, в старте выйдут более свежие игроки. Понятно, что Забарный точно не сыграет", – поделился Луческу на послематчевой пресс-конференции.

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