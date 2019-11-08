Шахтер – Динамо: Коваленко рассчитывает на реванш за поражение в Кубке Украины

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко серьезно настроен на ближайший поединок против Динамо в рамках 14-го тура УПЛ.
"Смотрел ли игру против Копенгагена? Да, смотрел. Динамо быстро пропустило, но потом неплохо реабилитировалось.
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Хватит ли сил после матча Лиги чемпионов? Мы ради этого и живем, чтобы играть больше матчей. Поэтому, думаю, у всех будет полно сил.
Победа над Динамо будет означать чемпионство? Я так не думаю, но нам точно будет спокойнее жить и играть.
Реванш за поражение в Кубке Украины? Сто процентов. Мы проиграли Кубок, и теперь нас ждет важная встреча, в которой нужно реабилитироваться", – цитирует Коваленко официальный сайт клуба.
Поединок Шахтер – Динамо состоится 10 ноября, начало в 17:00. Напомним, после 13-ти туров УПЛ "горняки" опережают киевлян на 10 очков.
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