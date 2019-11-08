toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - СЕНТ-ЭТЬЕН ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Шахтер – Динамо: Коваленко рассчитывает на реванш за поражение в Кубке Украины

14:43 28 Читати українською
Шахтер – Динамо: Коваленко рассчитывает на реванш за поражение в Кубке Украины
Виктор Коваленко / Фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко серьезно настроен на ближайший поединок против Динамо в рамках 14-го тура УПЛ.

 

"Смотрел ли игру против Копенгагена? Да, смотрел. Динамо быстро пропустило, но потом неплохо реабилитировалось.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Хватит ли сил после матча Лиги чемпионов? Мы ради этого и живем, чтобы играть больше матчей. Поэтому, думаю, у всех будет полно сил.

Победа над Динамо будет означать чемпионство? Я так не думаю, но нам точно будет спокойнее жить и играть.

Реванш за поражение в Кубке Украины? Сто процентов. Мы проиграли Кубок, и теперь нас ждет важная встреча, в которой нужно реабилитироваться", – цитирует Коваленко официальный сайт клуба.

Поединок Шахтер – Динамо состоится 10 ноября, начало в 17:00. Напомним, после 13-ти туров УПЛ "горняки" опережают киевлян на 10 очков.

Шахтер и Каштру: первые штрихи

blog_ava
"Если в УЕФА не хватает денег на VAR, то хотя бы зрение арбитров проверяли", – бурная реакция на Копенгаген – Динамо
11:20
860
Теги
Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Виктор Коваленко Виктор Коваленко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
18
мин
Металлист 1925
18:30
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук