Шахтер – Динамо: Ковалец отметил слабое звено "горняков"

"Получил истинное удовольствие от матча. Это было настоящее Классическое. Оба тренера, обе команды очень хотели завоевать этот трофей. В итоге выиграли зрители – матч получился очень хорошим по напряжению и интриге.

"Я такого в жизни не видел": Сидорчук в восторге от работы Луческу в Динамо

Мирча Луческу хорошо знает Шахтер, качество и возможности футболистов. Плюс он внимательно изучил последние поединки "горняков" в Лиге Европы. Понимал, что нельзя оставлять пространство для быстрых и техничных игроков донецкой команды. В этом матче организация игры победила технику. Динамо построило игру от обороны, сделав ставку на быстрый выход из обороны в атаку. И еще до перерыва забил два мяча, которые дали эмоциональный толчок.

Что касается Шахтера, то просматриваются проблемы в защите. Два мяча в ворота Андрея Пятова были забиты после ударов головой. Должен быть баланс между обороной и атакой. "Горняки" испытывают проблемы в игре с организованными командами, умеющих закрывать зоны. Так было и с Интером. Владения мячом не дает преимущества в забитых голах. У Шахтера было много прострелов и ударов, но не было реализации", – цитирует Ковальца Footboom.

Напомним, Динамо под наставничеством Мирчи Луческу неожиданно одолело Шахтер (3:1) в Суперкубке Украины, завоевав это трофей третий раз подряд.

Як Луческу переграв Каштру: якісний автобус від "начальника цеху", або Тактичний майстер-клас