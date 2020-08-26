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Шахтер – Динамо: Ковалец отметил слабое звено "горняков"

22:15 - Читати українською
Шахтер – Динамо: Ковалец отметил слабое звено "горняков"
Шахтер – Динамо / Фото ФК Динамо

Наставник Черноморца Сергей Ковалец в восторге от матча Суперкубка Украины.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

"Получил истинное удовольствие от матча. Это было настоящее Классическое. Оба тренера, обе команды очень хотели завоевать этот трофей. В итоге выиграли зрители – матч получился очень хорошим по напряжению и интриге.

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Мирча Луческу хорошо знает Шахтер, качество и возможности футболистов. Плюс он внимательно изучил последние поединки "горняков" в Лиге Европы. Понимал, что нельзя оставлять пространство для быстрых и техничных игроков донецкой команды. В этом матче организация игры победила технику. Динамо построило игру от обороны, сделав ставку на быстрый выход из обороны в атаку. И еще до перерыва забил два мяча, которые дали эмоциональный толчок.

Что касается Шахтера, то просматриваются проблемы в защите. Два мяча в ворота Андрея Пятова были забиты после ударов головой. Должен быть баланс между обороной и атакой. "Горняки" испытывают проблемы в игре с организованными командами, умеющих закрывать зоны. Так было и с Интером. Владения мячом не дает преимущества в забитых голах. У Шахтера было много прострелов и ударов, но не было реализации", – цитирует Ковальца Footboom.

Напомним, Динамо под наставничеством Мирчи Луческу неожиданно одолело Шахтер (3:1) в Суперкубке Украины, завоевав это трофей третий раз подряд.

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Мирча Мирча Луческу Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Сергей Сергей Ковалец Суперкубок Украины
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