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Шахтер – Динамо: команды определились с формой на Суперкубок Украины

11:52 - Читати українською
Шахтер – Динамо: команды определились с формой на Суперкубок Украины
Шахтер - Динамо / Фото из открытых источников

Киевляне на поединок со сверхпринципиальным соперником выйдут в новой белой форме.

 

Уже сегодня вечером, 25 августа, состоится первое Классическое нового сезона – Шахтер на НСК Олимпийский будет принимать Динамо. На предматчевом совещании было утверждено, в каких комплектах формы проведут матч команды, сообщает официальный сайт Динамо.

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Номинальные гости, каковыми являются киевляне, сыграют в домашней белой форме (голкипер – в сером), а "горняки" выйдут на поле в традиционных оранжево-черных футболках и черных шортах (голкипер – в зеленом).

Главным рефери нынешнего матча будет Виталий Романов, а сам поединок начнется в 21:00. Через карантинные меры встреча пройдет без зрителей.

Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины

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