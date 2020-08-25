Шахтер – Динамо: команды определились с формой на Суперкубок Украины

Киевляне на поединок со сверхпринципиальным соперником выйдут в новой белой форме.

Уже сегодня вечером, 25 августа, состоится первое Классическое нового сезона – Шахтер на НСК Олимпийский будет принимать Динамо. На предматчевом совещании было утверждено, в каких комплектах формы проведут матч команды, сообщает официальный сайт Динамо.

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Номинальные гости, каковыми являются киевляне, сыграют в домашней белой форме (голкипер – в сером), а "горняки" выйдут на поле в традиционных оранжево-черных футболках и черных шортах (голкипер – в зеленом).

Главным рефери нынешнего матча будет Виталий Романов, а сам поединок начнется в 21:00. Через карантинные меры встреча пройдет без зрителей.

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