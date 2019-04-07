Шахтер – Динамо: команды определились с формами на матч

Шахтер и Динамо определились, в каких цветах команды проведут матч 1/4 финала Кубка Украины.

На организационном совещании утром в день игры было утверждено в форме какого цвета команды проведут матч. Динамовцы будут играть в белых футболках, синих шортах и белых гетрах. "Горняки" проведут встречу в своих традиционных оранжево-черных цветах, информирует официальный сайт Динамо.

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Добавим, что на матч Шахтер – Динамо продано более 30 тысяч билетов. Стадион Металлист в Харькове вмещает 38 633 зрителей.

Напомним, что матч 1/4 финала Кубка Украины Шахтер – Динамо состоится сегодня, 7 апреля, в Харькове на стадионе Металлист. Начало – в 17:00.

Шахтер – Динамо: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины