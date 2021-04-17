Стало известно, в каких формах Динамо и Шахтер сыграют между собой в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Уже сегодня, 17 апреля, на НСК Олимпийский Шахтер в рамках очередного тура чемпионата Украины будет принимать Динамо.

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На предматчевом организационном совещании, которое состоялось утром в день игры, было утверждено, в каких комплектах формы проведут матч команды.

Динамовцы сыграют в домашней белой форме с синим горизонтальными полосами (голкипер – в сером комплекте), а "горняки" проведут матч в оранжевой экипировке (голкипер – в голубом).

Напомним, Классическое стартует в 19:30. За 5 туров до окончания чемпионата Динамо опережают Шахтер на 7 очков.

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