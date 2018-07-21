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Шахтер – Динамо: команды определились с цветами форм, киевляне впервые сыграют в New Balance

14:37 5 Читати українською
Шахтер – Динамо: команды определились с цветами форм, киевляне впервые сыграют в New Balance
Шахтер – Динамо / фото из соцсетей

Шахтер и Динамо выбрали цвета форм, в которой команды выйдут на поле стадиона Черноморец в матче за Суперкубок-2018.

Перед поединком за Суперкубок Украины-2018 Шахтер – Динамо состоялась традиционное предматчевое совещание. Было определено, что "горняки" сыграют в традиционной оранжево-черной форме, а "динамовцы" – в белой, информирует официальный сайт киевлян.

Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины

Вратари Шахтера и Динамо будут играть в темно-зеленом и салатовом цветах соответственно. К слову, это будет первая игра Динамо в форме от нового технического спонсора New Balance, представление которой состоялось несколько дней назад.

Добавим, матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо начнется в Одессе в 21:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры. Сообщалось, что на матче ожидается аншлаг.

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
6
час
:
25
мин
Динамо Киев
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Теги
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