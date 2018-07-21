Шахтер – Динамо: команды определились с цветами форм, киевляне впервые сыграют в New Balance

Шахтер и Динамо выбрали цвета форм, в которой команды выйдут на поле стадиона Черноморец в матче за Суперкубок-2018.

Перед поединком за Суперкубок Украины-2018 Шахтер – Динамо состоялась традиционное предматчевое совещание. Было определено, что "горняки" сыграют в традиционной оранжево-черной форме, а "динамовцы" – в белой, информирует официальный сайт киевлян.

Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины

Вратари Шахтера и Динамо будут играть в темно-зеленом и салатовом цветах соответственно. К слову, это будет первая игра Динамо в форме от нового технического спонсора New Balance, представление которой состоялось несколько дней назад.

Добавим, матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо начнется в Одессе в 21:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры. Сообщалось, что на матче ожидается аншлаг.