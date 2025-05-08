Противостояние Шахтера и Динамо даже в тяжелые времена для страны собирает большую аудиторию у экранов.

Как сообщает сайт УПЛ, Классическое, которое состоялось в 26-м туре, в прямом эфире на УПЛ ТВ просмотрела рекордная в сезоне 2024/25 аудитория – около 700 тысяч зрителей.

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По подсчетам агентства Bigdata, во время матча Шахтера и Динамо телеканал УПЛ ТВ собрал наибольшую долю аудитории среди более 300 украинских телеканалов (колоссальные 19,8%), значительно опередив общенациональные информационные и развлекательные каналы.

Напомним, что Шахтер и Динамо расписали ничью 2:2. Сейчас киевляне лидируют в турнирной таблице УПЛ с 67 баллами, а "горняки" имеют 57 очков.

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