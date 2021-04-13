Шахтер – Динамо: Класическое будет обслуживать Монзуль – судейские назначения на 22-й тур УПЛ
УАФ объявила имена арбитров на ближайший тур чемпионата Украины.
Екатерина Монзуль 17 апреля будет работать на ключевом поединке второго круга УПЛ Шахтер – Динамо, сообщает официальный сайт УАФ.
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Судейские назначения на 22-й тур:
16 апреля
Львов – Александрия – Алексей Деревинский (Киев)
17 апреля
Минай – Десна – Виталий Романов (Днепр)
Ворскла – Заря – Евгений Арановский (Киев), арбитр VAR – Сергей Бойко
Шахтер – Динамо – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Николай Балакин
18 апреля
Ингулец – Рух – Владимир Новохатний (Киев)
Мариуполь – Олимпик – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Колос – СК Днепр-1 – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр VAR – Денис Шурман
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