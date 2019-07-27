toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Суперкубок Украины
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо отправилось в Одессу на матч против Шахтера – у киевлян есть потери

22:31 261 Читати українською
Динамо отправилось в Одессу на матч против Шахтера – у киевлян есть потери
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо отправилось в Одессу на матч Суперкубка Украины-2019 против Шахтера.

 

Динамо отправилось в Одессу на матч Суперкубка Украины против донецкого Шахтера, сообщает dynamo.kiev.ua. Киевляне взяли с собой Виктора Цыганкова, Франа Соля и Миккела Дуэлунда, но при этом полетели без Назария Русина.

Шахтер – Динамо: "горняки" прибыли в Одессу на матч Суперкубка Украины

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан.

Защитники: Виталий Миколенко, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Денис Попов.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуэлунд, Абдул Кадири.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин.

УПЛ – на старті: Пятов переслідує СаШо, абсолютний рекорд провінціалів із Колоса, а Маркевич може не хвилюватися

blog_ava
Атлетико уничтожил Реал в сверхрезультативном матче Международного кубка чемпионов
08:31
1694
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд Назарий Русин Назарий Русин Фран Соль Фран Соль Динамо Киев - Шахтер Виктор Цыганков Виктор Цыганков Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
1
мин
Динамо Киев
21:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук