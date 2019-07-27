Динамо отправилось в Одессу на матч против Шахтера – у киевлян есть потери

Киевское Динамо отправилось в Одессу на матч Суперкубка Украины-2019 против Шахтера.

Динамо отправилось в Одессу на матч Суперкубка Украины против донецкого Шахтера, сообщает dynamo.kiev.ua. Киевляне взяли с собой Виктора Цыганкова, Франа Соля и Миккела Дуэлунда, но при этом полетели без Назария Русина.

Шахтер – Динамо: "горняки" прибыли в Одессу на матч Суперкубка Украины

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан.

Защитники: Виталий Миколенко, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Денис Попов.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуэлунд, Абдул Кадири.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин.

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