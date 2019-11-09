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Шахтер – Динамо: Каштру взял на матч 20 игроков

9 ноября 22:56 65 Читати українською
Шахтер – Динамо: Каштру взял на матч 20 игроков
Игроки Шахтера / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определился со списком игроков, которые помогут команде в центральном матче 14-го тура УПЛ против Динамо.

 

Луиш Каштру взял с собой 20 игроков на матч 14-го тура УПЛ против Динамо, информирует официальный сайт дончан.

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Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.

Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Додо, Николай Матвиенко, Исмаили.

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Майкон, Виктор Коваленко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Сергей Болбат, Тете.

Нападающие: Жуниор Мораес, Андрей Борячук.

Напомним, матч Шахтер – Динамо состоится завтра, 10 ноября, на ОСК Металлист. Начало игры в 17:00.

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