Шахтер – Динамо: Каштру взял на матч 20 игроков

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определился со списком игроков, которые помогут команде в центральном матче 14-го тура УПЛ против Динамо.
Луиш Каштру взял с собой 20 игроков на матч 14-го тура УПЛ против Динамо, информирует официальный сайт дончан.
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Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.
Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Додо, Николай Матвиенко, Исмаили.
Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Майкон, Виктор Коваленко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Сергей Болбат, Тете.
Нападающие: Жуниор Мораес, Андрей Борячук.
Напомним, матч Шахтер – Динамо состоится завтра, 10 ноября, на ОСК Металлист. Начало игры в 17:00.
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