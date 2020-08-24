Шахтер – Динамо: Каштру не волнуется из-за фактора Луческу в Суперкубке Украины

"Мы свежи и готовы к противостоянию. Между матчами все же четыре дня. Наша команда полностью восстановлена, учитывая то, что нужно для восстановления футболистов и подхода к следующему поединку. Мотивация очень большая: это финал. Мы должны понимать, что завтра определится, кто получит титул. Поэтому – максимальная мотивация и максимальное уважение к тому, кто мы есть.

После назначения Луческу у Динамо есть некоторые изменения, это нормально. Приходя в новую команду, тренер приносит свои идеи, динамики, которые очень заметны. Изменения есть – как в атаке, так и в обороне. Хорошая команда, хороший тренер. Наш соперник также будет бороться за победу, будет с таким же желанием выиграть, как и мы. Но мы очень-очень сильно хотим завоевать Суперкубок, который выскользнул из наших рук в прошлом году.

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Фактор прошлых связей Луческу с Шахтером никак не подействует на решение или результат матча. У каждого тренера есть свой стиль. Мистер Луческу покажет свой и будет требовать максимума от своей команды, я со своей стороны покажу наш стиль игры и также буду очень требователен к игрокам. Должна быть очень большая баталия на поле. Встретятся два хороших клуба. В перспективе будет отличный поединок. Думаю, все остальное даже не нужно обсуждать. Какие-то связи, бывшие игроки – это никого не интересует. Я знаю, что будут соревноваться две очень квалифицированные команды с одной и той же целью. Мой стартовый состав? Да, конечно, решение принято", – приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

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