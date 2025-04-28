– Считаю, что с учетом реалий, затянувшейся войны, украинское Классическое удалось. Команды продемонстрировали хороший уровень игры: была интрига, четыре забитых мяча, камбэк... Обе команды хотели победить, и ничья – закономерный итог.

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– Вследствие чего "бело-синим" удалось переломить ход игры после перерыва?

– Во-первых, при счете 2:0 Шахтер успокоился, рано поверили, что игра уже сделана. Во-вторых, Динамо было свежее по объективным причинам. Шахтер в среду в Житомире в полуфинале Кубка отыграл 120 минут с Полесьем. При этом Марино Пушич не сделал ни одной замены в стартовом составе. Динамо играло во Львове с Буковиной – представителем Первой лиги. Александр Шовковский провел ротацию состава, было много замен. Если откровенно, меня даже удивило, что Шахтер активнее провел первую 45-минутку.

– Проблема Шахтера заключается прежде всего в физической готовности?

– На мой взгляд, следует говорить о комплексе факторов. Обратил внимание, когда заменяли Педриньо, бразилец демонстративно прошел мимо тренеров, словно их не существует. Показательным также стало празднование голов динамовцами и "горняками". Разный драйв, разное настроение.

Шахтер зимой сделал дорогие приобретения, но управление командой оставляет желать лучшего. Есть интересные игроки, но нет баланса, желания играть друг за друга. Динамо же наоборот берет свое именно командной игрой. Шовковский управляет процессом.

– На ваш взгляд, кто был MVP матча?

– Арбитр – Виталий Романов. Он держал игру под своим контролем. Рефери не раздавал карточки при малейшей возможности, но это не спровоцировало грубости, а наоборот дисциплинировало обе команды. Спорных эпизодов не могу вспомнить – все ключевые решения были справедливыми, – сказал Ковалец для FootBoom.

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