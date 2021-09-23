Бразильский полузащитник Шахтера Алан Патрик стал самым полезным игроком матча с Динамо по данным InStat.

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Работа 30-летнего футболиста на поле (в том числе и гол) была оценена в 333 балла. В составе "оранжево-черных" еще два футболиста набрали более 300 баллов – Лассина Траоре (312) и Николай Матвиенко (302).

Лучшим среди игроков соперника был Карлос Де Пена с 262 баллами. В топ-3 также вошли Сергей Сидорчук (249) и Виталий Буяльский (246).

Худшим в составе Шахтера стал Тарас Степаненко (260 баллов), а в составе Динамо – Денис Бойко (187 баллов).

Напомним, в матче за Суперкубок Украины Шахтер разгромил Динамо со счетом 3:0 и сравнялся по количеству этих трофеев с киевлянами – теперь у обеих команд по 9 кубков.

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