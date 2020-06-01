Шахтер – Динамо: Худжамов вступился за Попова в эпизоде с отмененным голом

Экс-голкипер сборной Украины, а ныне эксперт ТК Футбол Рустам Худжамов поделился впечатлениями от центрального поединка 24-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (3: 1).

"Я был не прав. Перед началом матча я говорил, что он будет неинтересным. Но матч получился динамичным и классным. Надеюсь, так будет и дальше.

Степаненко симулировал, гол Динамо отменили несправедливо, – экс-глава арбитров АПЛ

Динамо классно начало матч, они были лучшими в первые 30 минут точно. Но после пропущенного гола, когда игра стала равной по счету, Шахтеру стало проще идти вперед и навязывать свою игру. Индивидуальное мастерство Марлоса сыграла решающую роль, хотя дело не только в нем.

Эта ситуация с VAR, с отмененным голом... Нужно смотреть и разбираться. Я не пришел единому выводу. Попов не бил акцентировано Тараса. Он мог не сориентироваться при розыгрыше штрафного. Мне кажется, он не хотел задерживать Тараса. Думаю, отмененный гол негативно повлиял на Динамо", – пояснил Худжамов для ТК Футбол 1.

Напомним, первый гол Динамо был отменен из-за фола от Дениса Попова, после которого Тарас Степаненко оказался на газоне.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте