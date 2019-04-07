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Шахтер – Динамо: Хацкевич отказался от послематчевой пресс-конференции

21:49 183 Читати українською
Шахтер – Динамо: Хацкевич отказался от послематчевой пресс-конференции
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич не явился на послематчевую пресс-конференцию после поражения от Шахтера (1:1, пен. 3:4) в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

57’ Жуниор Мораес
69’ Жуниор Мораес
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуниор Мораес
61’ Денис Гармаш
69’ Жуниор Мораес

"О чем говорить?", – цитирует Хацкевича dynamo.kiev.ua.

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Именно такой фразой наставник Динамо объяснил свой отказ посетить послематчевую пресс-конференцию. Стоит отметить, что 45-летний специалист может быть оштрафован за такое поведение.

Напомним, Динамо уступило Шахтеру в серии послематчевых пенальти в рамках 1/4 финала Кубка Украины и покинуло турнир.

Жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Украины состоится 8 апреля, начало в 14:00.

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Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Шахтер - Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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