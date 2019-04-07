Шахтер – Динамо: Хацкевич отказался от послематчевой пресс-конференции

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич не явился на послематчевую пресс-конференцию после поражения от Шахтера (1:1, пен. 3:4) в рамках 1/4 финала Кубка Украины.
"О чем говорить?", – цитирует Хацкевича dynamo.kiev.ua.
Шахтер – Динамо – 1:1 (пен. 4:3) – видео голов и обзор матча
Именно такой фразой наставник Динамо объяснил свой отказ посетить послематчевую пресс-конференцию. Стоит отметить, что 45-летний специалист может быть оштрафован за такое поведение.
Напомним, Динамо уступило Шахтеру в серии послематчевых пенальти в рамках 1/4 финала Кубка Украины и покинуло турнир.
Жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Украины состоится 8 апреля, начало в 14:00.
Шахтер переиграл Динамо в серии пенальти – драма в 1/4 Кубка Украины с двумя удалениями