Шахтер – Динамо: Хацкевич отказался от послематчевой пресс-конференции

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич не явился на послематчевую пресс-конференцию после поражения от Шахтера (1:1, пен. 3:4) в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

"О чем говорить?", – цитирует Хацкевича dynamo.kiev.ua.

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Именно такой фразой наставник Динамо объяснил свой отказ посетить послематчевую пресс-конференцию. Стоит отметить, что 45-летний специалист может быть оштрафован за такое поведение.

Напомним, Динамо уступило Шахтеру в серии послематчевых пенальти в рамках 1/4 финала Кубка Украины и покинуло турнир.

Жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Украины состоится 8 апреля, начало в 14:00.

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