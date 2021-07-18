Шахтер – Динамо: Грозный считает "горняков" заслуженным обладателем Суперкубка Украины еще до начала матча

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный не согласен с целесообразностью проведения матча за Суперкубок Украины-2018.

"Убежден, что Суперкубок нужно разыгрывать только в том случае, если одна команда становится чемпионом, а другая берет Кубок Украины.

Если Шахтер в прошлом сезоне взял все трофеи, значит, это лучший клуб страны, и точка. Достигнет такого же Динамо, ему также нужно автоматически вручать Суперкубок.

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В таком варианте, считаю, было бы замечательно и, главное, полезно, провести матч между сборными легионеров и украинских футболистов, выступающих в УПЛ, и чтобы ими руководили лучший иностранный и украинский тренер. Как в НБА! Польза была бы большая, и для болельщиков – отличное шоу", – цитирует Грозного издание FootBoom.

Напомним, матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо начнется в Одессе в 21:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.

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