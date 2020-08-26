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Шахтер – Динамо: Григорий Суркис прокомментировал неожиданные кадровые решения Луческу

09:23 - Читати українською
Шахтер – Динамо: Григорий Суркис прокомментировал неожиданные кадровые решения Луческу
Григорий Суркис / Сайт ФК Динамо

Григорий Суркис поделился мыслями относительно победы Динамо в Суперкубке Украины и оценил состав команды.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

"Это первый шаг к возможным будущим победам. Тогда мы будем говорить, что это не "маленький тортик", а лакомства, которые все болельщики смогут чувствовать каждый матч.

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Это дает надежду на то, что большая победа будет за несколько недель, когда мы попадем в групповой этап Лиги чемпионов. Игроки проявляются в новом качестве, стоит говорить о том, что некоторые игроки восстанавливают свои качества, за которые их и приглашали в команду.

Посмотрите на Родригеса. Посмотрите на Соля, выход которого вместо Супряги вызвал недоумение у многих сторонников Динамо. Но, видимо, это не только интуиция, но и стратегическое мышление нашего коуча, который знает, как нужно играть команде.

Нужно учитывать, что команда играла без 6–7 игроков основного состава и с совершенно новой линией обороны – только Караваев иногда выходил на позиции левого защитника. Для Кендзеры роль правого центрального защитника – новая, Сирота провел лишь несколько матчей в основном составе. Думаю, Мистер знает, что нужно сделать, чтобы настроить команду на победы, которые вдохновят ребят", – цитирует слова Григория Суркиса официальный сайт киевлян.

Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1).

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Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Григорий Суркис Мирча Мирча Луческу
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