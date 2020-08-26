Шахтер – Динамо: Григорий Суркис прокомментировал неожиданные кадровые решения Луческу

"Это первый шаг к возможным будущим победам. Тогда мы будем говорить, что это не "маленький тортик", а лакомства, которые все болельщики смогут чувствовать каждый матч.

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Это дает надежду на то, что большая победа будет за несколько недель, когда мы попадем в групповой этап Лиги чемпионов. Игроки проявляются в новом качестве, стоит говорить о том, что некоторые игроки восстанавливают свои качества, за которые их и приглашали в команду.

Посмотрите на Родригеса. Посмотрите на Соля, выход которого вместо Супряги вызвал недоумение у многих сторонников Динамо. Но, видимо, это не только интуиция, но и стратегическое мышление нашего коуча, который знает, как нужно играть команде.

Нужно учитывать, что команда играла без 6–7 игроков основного состава и с совершенно новой линией обороны – только Караваев иногда выходил на позиции левого защитника. Для Кендзеры роль правого центрального защитника – новая, Сирота провел лишь несколько матчей в основном составе. Думаю, Мистер знает, что нужно сделать, чтобы настроить команду на победы, которые вдохновят ребят", – цитирует слова Григория Суркиса официальный сайт киевлян.

Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1).

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