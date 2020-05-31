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Шахтер – Динамо: "горняки" вспомнили кинжальный выстрел Тейшейры в ворота Шовковского

12:32 57 Читати українською
Шахтер – Динамо: "горняки" вспомнили кинжальный выстрел Тейшейры в ворота Шовковского
Алекс Тейшейра забивает Александру Шовковскому / Фото из открытых источников

"Оранжево-черные" накануне матча 24-го тура против Динамо решили вдохновиться шедевральным выстрелом своего экс-полузащитника Алекса Тейшейры в ворота киевлян.

В сезоне 2015/16 Шахтер дважды одолел Динамо с одинаковым счетом 3:0. В матче 11-го тура в Киеве за "горняков" дублем отметился бразильский полузащитник Алекс Тейшейра (на 59-й и 67-й минутах). Один из его голов и решил напомнить болельщикам официальный Твиттер донецкой команды.

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Отличную контратаку Шахтера начал Бернард, который сделал пас на ход Тейшейре. Тот ворвался в штрафную киевлян и кинжальным ударом прошил голкипера Динамо Александра Шовковского – мяч после попадания в правую стойку влетел в ворота.

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Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев УПЛ Видеоновости Александр Шовковский Александр Шовковский Алекс Тейшейра Алекс Тейшейра Бернард Бернард
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