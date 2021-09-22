Шахтер – Динамо: "горняки" смогут рассчитывать на ветерана в матче за Суперкубок Украины
Защитник Шахтера Сергей Кривцов имеет шанс сыграть в сегодняшнем поединке за Суперкубок Украины-2021.
Шахтер вчера, 21 сентября, провел открытую тренировку перед поединком за Суперкубок. "Горняки" получили усиления – Кривцов провел тренировку в общей группе, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
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Бразильцы Фернандо и Дентиньо продолжают тренироваться индивидуально, но Шахтер имеет еще одну положительную новость: уже завтра ожидается возвращение Трубина к полноценным тренировкам.
Напомним, Суперкубок Украины состоится уже сегодня, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский. Команды должны были сыграть еще в июле, однако из-за участия многих игроков Динамо на Евро-2020 матч по просьбе "бело-синих" перенесли.
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