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Шахтер – Динамо: "горняки" сдали тест на коронавирус перед Классическим

19:12 13 Читати українською
Шахтер – Динамо: "горняки" сдали тест на коронавирус перед Классическим
Тренировка Шахтера / ФК Шахтер

Команды УПЛ проводят последние приготовления перед рестартом сезона.

 

Футболисты, тренеры и персонал Шахтера прошли тестирование на коронавирус перед матчем 24-го тура чемпионата Украины против Динамо, сообщает официальный сайт донецкой команды.

Матвиенко вернулся в общую группу накануне матча с Динамо

Результаты ПЦР-тестов показали отрицательный результат, все здоровы.

Напомним, 30 мая подопечные Каштру проведут тренировку на НСК Олимпийский. Именно там, 31 мая, в 17:00 "горняки" будут принимать Динамо. Онлайн-трансляцию Классического можно будет посмотреть на "Футбол 24".

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Динамо Киев Динамо Киев УПЛ коронавирус Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Киев
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