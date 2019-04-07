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Шахтер – Динамо: "горняки" проведут видеотрансляцию всех событий вокруг матча

11:58 24 Читати українською
Шахтер – Динамо: "горняки" проведут видеотрансляцию всех событий вокруг матча
Шахтер – Динамо / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер покажет зрителям все события вокруг матча 1/4 финала Кубка Украины Шахтер – Динамо.

 

Шахтер покажет в прямом эфире все, что происходит вокруг принципиального матча 1/4 финала Кубка Украины против киевского Динамо. Эфир начнется сразу после прибытия команды на стадион Металлист в Харькове, передает официальный сайт ФК Шахтер.

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Зрители смогут узнать мнению экспертов, увидеть разминку "оранжево-черных" и выход на поле, а после стартового свистка смогут на протяжении всей игры следить за эмоциями Паулу Фонсеки, тренерского штаба и скамейки запасных.

Напомним, что матч Шахтер – Динамо пройдет 7 апреля на стадионе Металлист. Начало матча – в 17:00.

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