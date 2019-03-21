Шахтер – Динамо: "горняки" объявили аукцион за право провести время с командой в день матча с киевлянами

Донецкий Шахтер предоставляет возможность заглянуть за кулисы подготовки команды к противостоянию с Динамо в Кубке Украины.
Шахтер предлагает болельщикам эксклюзивную возможность провести день с командой, находясь в эпицентре событий. Для этого нужно принять участие в аукционе гостеприимства.
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В пакет гостеприимства входят: просмотр игры на скамейке запасных, проживание в гостинице (6-7 апреля) вместе с командой, предматчевая прогулка, посещение раздевалки, участие в подготовке к поединку, сопровождение персонального фотографа, посещение президентской ложи и знакомство с гостями, фотокнига с автографами игроков и тренеров в подарок.
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Стартовая цена такого билета – 20 тысяч гривен. Клуб будет принимать ставки болельщиков на своем официальном сайте до 10 утра 1 апреля.