В воскресенье, 27 апреля, донецкий Шахтер на стадионе Арена Львов в центральном матче 26-го тура будет принимать киевское Динамо. Поединок стартует в 18:00. Как следствие, “горняки” на своем сайте объявили о старте продаж билетов на Классическое.

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Приобрести пропуски можно в два этапа. С 14 апреля открывается приоритетная продажа для болельщиков, которые ранее покупали билеты на домашние матчи Шахтера с Кривбассом и Колосом (доступ к покупке будет автоматически открыт в разделе tickets.shakhtar.com).

С 20 апреля будет осуществляться свободная продажа билетов на матч при условии их наличия. Приобрести их можно будет онлайн на shakhtar.com. Все билеты – именные. В связи с большим спросом на этот матч и ограниченным количеством мест на трибунах будет осуществляться продажа не более 2 билетов в одни руки.

Цены разделены на три категории:

– Standard: от 500 гривен;

– Business seats: 1300-1500 гривен (с пакетом гостеприимства в перерыве в баварском стиле);

– Sky Box: от 3 500 гривен (с полноценным пакетом гостеприимства).

Напомним, после 24-х туров Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ и опережает Шахтер, который идет третьим, на 10 очков.

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