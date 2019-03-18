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Шахтер – Динамо: главная битва четвертьфинала Кубка Украины состоится 7 апреля

18:23 76 Читати українською
Шахтер – Динамо: главная битва четвертьфинала Кубка Украины состоится 7 апреля
Шахтер – Динамо / Фото ФК Шахтер

Стало известно, когда Шахтер и Динамо разыграют между собой судьбу путевки в полуфинал Кубка Украины.

 

Из-за проведения президентских выборов ФФУ вынуждена была сместить календарь матчей.

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Таким образом Шахтер сыграет с Динамо в рамках 1/4 финала Кубка Украины 7 апреля, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, в других парах Ингулец будет принимать Карпаты, Заря приедет во Львов, а СК Днепр-1 дома будет противостоять Ворскле.

О датах проведения полуфинальных поединков турнира пока не сообщается.

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Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев ФФУ Кубок Украины Шахтер - Динамо Киев
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