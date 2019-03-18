Шахтер – Динамо: главная битва четвертьфинала Кубка Украины состоится 7 апреля

Евро-2020 — 16:40 203
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Евро-2020: Украина начала подготовку к первым матчам отбора – прямая трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко
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Сборная Украины собралась в Киеве перед матчем с ПортугалиейЕвро-2020 — 16:32 356
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"Фанати поперли на поле, як танк, – розпочалася бійня". Екстремальні пригоди українця в чемпіонаті, про який ви не чулиИнтервью — 16:00 374
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Пока Роналду готовился забивать Украине, фанаты сдавали билеты, или Португалия ждет камбэк "лучшего игрока мира"Италия — 15:54 244
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Наші за кордоном: гольова феєрія Маліновського та Яремчука, гнів Девіча, дебют Блізніченка, пас ХаратінаМир — 13:52 305