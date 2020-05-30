Шахтер – Динамо: Гецко выделил фаворита противостояния

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко дал свой прогноз на поединок грандов украинского футбола в 24-м туре УПЛ.

"Как по мне, интриги в нашем "классико" даже немного меньше, чем в игре Зари и Александрии. Все-таки в турнирной таблице динамовцам догнать Шахтер уже невозможно. Динамо надо бороться за второе место, потому что "серебро" тоже может ускользнуть, ведь Заря имеет большие планы на второе место.

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У Динамо в игре с Шахтером амбиции победить, чтобы стать вторыми, но "горняки" не будут играть "через не могу" – им выигрывать "кровь из носа" не надо. Каштру имеет возможность вкатываться в чемпионат постепенно и не захочет рисковать игроками после такого большого перерыва. Так что класса Шахтера должно хватить, чтобы погасить пыл Динамо", – сказал Гецко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, гранды украинского футбола встретятся между собой в рамках 24-го тура уже в ближайшее воскресенье, 31 мая, в 17:00. Онлайн-трансляцию Классического можно будет посмотреть на "Футбол 24".

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