В матче 26-го тура чемпионата Украины Шахтер будет принимать Динамо. Где смотреть самый ожидаемый поединок сезона – ищите в этой новости на "Футбол 24".

В воскресенье, 27 апреля, в рамках 26-го тура УПЛ состоится центральный матч между Шахтером и Динамо. Поединок пройдет на Арене Львов, а стартовый свисток прозвучит в 18:00.

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Посмотреть самое ожидаемое противостояние грандов украинского футбола в прямом эфире можно на канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на многих ОТТ-платформах (например, Киевстар ТВ), а также на платформе MEGOGO (в разделе "Спорт"). Наблюдать за всеми событиями вокруг поединка можно также на "Футбол 24".

Напомним, за пять туров до финиша Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 63 очка. Второй с 57-ю пунктами идет Александрия. Топ-3 замыкает Шахтер, отставая от киевлян на 10 баллов.

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