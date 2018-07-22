Шахтер – Динамо: Гармашу наложили швы после столкновения с Фернандо

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш получил травму во время матча за Суперкубок Украины против Шахтера (1:0).

Напомним, в матче против Шахтера Денис появился на поле в начале второго тайма заменив Че Че. Уже через 27 минут Гармаш был вынужден покинуть поле. Причиной для этого стало столкновение Дениса с нападающим "горняков" Фернандо, во время которого игрок Динамо получил травму ноги, которая кровоточила. После чего полузащитника киевлян заменили.

Шахтер – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

После матча Гармашу наложили два шва и его участие в следующем матче против Ворсклы под вопросом, сообщает издание Команда 1.

Стоит отметить, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и одержали Суперкубок Украины.

Мораес vs Динамо, версия 2.0: бразилец пожал руки киевлянам после игры, проигнорировав одного игрока