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Шахтер – Динамо: Гармашу наложили швы после столкновения с Фернандо

14:35 57 Читати українською
Шахтер – Динамо: Гармашу наложили швы после столкновения с Фернандо
Денис Гармаш / Фото ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш получил травму во время матча за Суперкубок Украины против Шахтера (1:0).

Напомним, в матче против Шахтера Денис появился на поле в начале второго тайма заменив Че Че. Уже через 27 минут Гармаш был вынужден покинуть поле. Причиной для этого стало столкновение Дениса с нападающим "горняков" Фернандо, во время которого игрок Динамо получил травму ноги, которая кровоточила. После чего полузащитника киевлян заменили.

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После матча Гармашу наложили два шва и его участие в следующем матче против Ворсклы под вопросом, сообщает издание Команда 1.

Стоит отметить, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и одержали Суперкубок Украины.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Теги
Шахтер - Динамо Киев Суперкубок Украины Фернандо Педро Фернандо Педро Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Киев Динамо Киев
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