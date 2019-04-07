Шахтер – Динамо: Фонсека раскритиковал арбитра Классического

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека назвал качество арбитража в матче 1/4 финала Кубка Украины против киевского Динамо недостойным уровня команд.

"Сегодня на поле были две великие команды, а о третьей – судейской – этого не скажешь. Очень обидно. Судьи были не на том уровне. Не знаю, по каким критериям выбирают арбитров на такие матчи. Но сегодня третья команда зрелище, созданное двумя, испортила.

Шахтер переиграл Динамо в серии пенальти – драма в 1/4 Кубка Украины с двумя удалениями

Огромное количество, перебор, желтых карточек! Это что-то невообразимое. Мораес получил первую карточку, когда фолили против него. Затем судья удалил Гармаша и начал "уравнивать". Это что-то необъяснимое. Судья не понимал, что он делает на футбольном поле. В общем обе команды заслуживали другого судейства. Очень трудно работать, когда нет компетенции. Игра могла быть другой", – заявил Фонсека в эфире телеканала "Футбол 1".

Отметим, что Шахтер переиграл Динамо в серии пенальти, а арбитр поединка Максим Козыряцкий во втором тайме удалил Дениса Гармаша и Жуниора Мораеса.