Стало известно, где можно будет посмотреть решающий поединок кубкового турнира.

В среду, 14 мая, состоится финал Кубка Украины, в котором сойдутся Шахтер и Динамо. “Горняки” на пути к финалу одолели Зарю (1:0), Александрию (1:0) и Полесье (1:0). В свою очередь киевляне прошли Ворсклу (2:1), Рух (1:0) и Буковину (4:1).

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Посмотреть матч Шахтер – Динамо можно будет бесплатно на YouTube-канале УПЛ ТВ, сообщает официальный сайт УАФ. Также поединок будет доступен во всей сети вещания, а также на Т2 MEGOGO Спорт.

Напомним, игра состоится на Центральном стадионе Житомира и стартует в 18:30.

К слову, действующим обладателем Кубка Украины является Шахтер, который в прошлом сезоне в решающем матче одолел Ворсклу (2:1).

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