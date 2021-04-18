"Наверное, все болельщики, кроме динамовских, ожидали, что в чемпионате возродиться хоть какая-то интрига в борьбе за золотые медали. Но, как показала игра, Шахтер был без амбиций, мотивации.

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"Горняки" сейчас не могут по ходу поединка менять свою тактику, придумывать какие-то шаги, которые бы заставили соперника ошибаться. Динамо сыграло прагматично, но в то же время грамотно, не дав конкуренту малейшего шанса на положительный результат.

Я ожидал большего от игры двух наших сильнейших клубов. Я ждал более зрелищного футбола. Лучшими в матче были судьи. Екатерина Монзуль со своими помощниками прекрасно отработала на этом поединке", – сказал Езерский в комментарии Zbirna.com.

Напомним, в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины Динамо победило Шахтер 1:0 и, оторвавшись от "горняков" уже на 10 очков, практически гарантировало себе золотые медали УПЛ.

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