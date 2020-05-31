Шахтер – Динамо: Дуэлунд отметил рецепт успеха киевлян в Классическом

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд готов к противостоянию с Шахтером в рамках 24-го тура чемпионата Украины.

"Находимся в прекрасной физической форме. Готовые к поединку с "горняками". Мы очень голодны к футболу на данный момент. У нас есть хорошие шансы получить очки в этой игре.

Ожидаю высокий уровень футбола. Шахтер демонстрирует хорошую игру, мы должны быть готовы ко всему и сконцентрированными во всех компонентах течение 90 минут. Важно быть командой на поле и биться друг за друга.

Конечно, нам будет не хватать болельщиков, и их присутствие давала бы преимущество нам, но так сложились обстоятельства. Мы будем на равных условиях с Шахтером.

Сегодня мы весь день были вместе на базе, провели тренировки. Сейчас по плану – хорошо отдохнуть, соблюдение режима питания и сна. Тогда мы будем готовы на 100% к поединку с "горняками", – рассказал Дуелунд для официального сайта киевлян.

Напомним, Шахтер лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от Динамо на 13 очков. Украинское Классическое состоится 31 мая, начало в 17:00.