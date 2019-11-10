Шахтер – Динамо: донецкий клуб отреагировал на расистский скандал с Тайсоном

Шахтер выступил с официальным заявлением по поводу инцидента, который произошел между капитаном команды Тайсоном и фанатами в матче 14 тура УПЛ против Динамо (1:0).

"ФК Шахтер выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях.

Шахтер – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах.



ФК Шахтер – большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", – подчеркивается в заявлении на официальном сайте "горняков".

Напомним, матч останавливали на 70-й минуте из-за расистских выкриков фанатов в адрес капитана Шахтера Тайсона. Бразилец ответил неприличным жестом и был удален с поля, но команды вернулись на поле и смогли завершить игру.

Шахтер обыграл Динамо в скандальном матче УПЛ с удалением и травмами – команда Михайличенко опустилась на 4-е место