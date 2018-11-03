Шахтер – Динамо: Цыганык не верит в атакующую силу киевлян

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык поделился ожиданиями от матча Шахтер – Динамо в рамках 14-го тура УПЛ.

"Динамо очень тяжело даются голы. Не думаю, что киевлян "прорвет" в Харькове. Оснований для сдвигов нет. Контратаки могут быть острыми, но в Динамо сейчас нет острого наконечника. Такое впечатление, что он не заточен.

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У Шахтера, скорее всего, не будет Марлоса и Тайсона. Степаненко под вопросом. Это большая потеря, потому что Тарас в большей степени отвечает за оборонительные функции, которые очень пригодятся против Динамо, выгрызая контратаки и перекрывая свободные зоны.

Поставлю в этом матче на ничью. Прогнозирую, что обе команды забьют и встреча завершится со счетом 1:1", – цитирует Цыганыка издание bookmaker-ratings.

Напомним, поединок 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо состоится сегодня, 3 ноября, начало в 17:00.

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