Шахтер – Динамо: бывший хавбек сборной Украины выделил худший фактор для киевлян

Экс-полузащитник Шахтера и сборной Украины Олег Шелаев поделился мыслями относительно противостояния лидеров УПЛ в 24-м туре чемпионата Украины.

"Если какая-то из команд начала подготовку раньше, значит она получит преимущество, причем, не только в физике, но и в тактике. В такой ситуации даже два лишних дня означают много.

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В воскресном матче на первом плане для Динамо будет престиж. Результат матча против Шахтера никак не повлияет на лидерство "горняков". Но динамовцы правильно делают, когда говорят, что "у нас с Шахтером еще два поединка", что "постараемся сократить отставание". Стимул для команды нужен, и проверить свою готовность можно именно в таких встречах.

Кого из молодежи увидим в стартовом составе в игре с "горняками"? Думаю, выйдут только Попов и Миколенко. Цитаишвили, который дважды забил Олимпику, мы вряд ли увидим на поле с первых минут. Если Михайличенко все же даст ему шанс проявить себя – это лишь после выхода на замену.

Потеря Цыганкова для Динамо довольно критична. Знаю, что Исмаили полчаса сыграл против Оболони-Бровар, значит, он как минимум на замену в матче с Динамо может выйти. А вот Матвиенко вряд ли сыграет. Но даже без Исмаили и Матвиенко Шахтер очень опасен для Динамо", – сказал Шелаев в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, поединок Шахтер – Динамо состоится сегодня, 31 мая, в 17:00. Онлайн-трансляцию Классического можно будет посмотреть на "Футбол 24".

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ