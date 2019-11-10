Шахтер – Динамо: Бущан пожаловался на жесткую работу судьи

Голкипер Динамо Георгий Бущан поделился мнением относительно итога матча против Шахтера в рамках 14 тура УПЛ (0:1).

"Эмоции негативные, ведь мы не добились положительного результата. Шансы на чемпионство? В футболе все может произойти. Нам нужно просто выигрывать во всех своих матчах, а мы иногда разбрасываемся эмоциями не в тех играх.

Шахтер – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

В начале у нас был хороший момент – выход один на один. Думаю, что матч был до первого гола, кто забил – тот дальше контролировал игру. Момент с остановкой матча? Вы, наверное, тоже видели. Возможно, нам не хватало спокойствия при принятии ришень. Нет, морально мы не были истощены, просто был такой градус игры, все спешили, хотели забить гол. Поэтому и случались ошибки.

Арбитр (Николай Балакин – прим.) с первых секунд начал свистеть в каждом эпизоде. В первом эпизоде ​​мяч вышел за лицевую, а он показал на угловой. Хотя игрок вышел с мячом за линию. Словом, арбитр потерял нить игры с самого начала, начал давать желтые карточки направо и налево. Но эти решения – на его усмотрение, какой смысл мне их комментировать? Он все равно за это не будет нести никакой ответственности", – цитирует Бущана официальный сайт Динамо.

Напомним, матч завершился победой Шахтера 1:0. Дончане укрепили свое лидерство в чемпионате, а команда Алексея Михайличенко опустилась на четвертую строчку.

Шахтер обыграл Динамо в скандальном матче УПЛ с удалением и травмами – команда Михайличенко опустилась на 4-е место