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Шахтер – Динамо: Бущан оценил свою вину в пропущенных голах киевлян

17:46 46 Читати українською
Шахтер – Динамо: Бущан оценил свою вину в пропущенных голах киевлян
Шахтер – Динамо / Фото ФК Шахтер

Голкипер Динамо Георгий Бущан поделился впечатлениями от встречи с Шахтером (1:3) в рамках 24-го тура УПЛ.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"У каждого были свои задачи. У нас не получилось забить, а все моменты, которые были у соперника, они реализовали. Также не получилось навязать им свою игру, но наша команда отдавалась на поле полностью – по самоотдаче ни к кому вопросов нет.

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Пропущенные мной голы? Я еще не смотрел и не разбирал эти моменты. Но убежден, что не бывает пропущенных мячей, которые нельзя было бы отразить. Это ситуации, в которых все решают доли секунды. К сожалению, не получилось выручить команду", – цитирует Бущана официальный сайт киевлян.

Напомним, после украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков.

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13:30
603
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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Георгий Бущан Георгий Бущан
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